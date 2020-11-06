Индекс Токийской биржи Nikkei достиг максимума с конца 1991 года

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Ключевой для Японии индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в пятницу вырос почти на 1%, до максимального уровня с ноября 1991 года, на фоне положительных тенденций на торговых площадках США. Об этом свидетельствуют данные об окончании торгов.

Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,91% по сравнению с уровнем 5 ноября - до 24 325,23 пункта. Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,52% - до 1658,49 пункта.

На котировки в Токио повлиял рост на торговых площадках США из-за ослабления опасений по поводу повышения корпоративных налогов и ужесточения правил в отношении технологических гигантов. Вместе с тем инвесторы продолжают пребывать в состоянии неопределенности в связи с задержками в подсчете голосов на президентских выборах в США и неясными прогнозами по поводу победы того или иного кандидата.

Японская валюта укрепилась по отношению к доллару примерно на 1 иену и торгуется на уровне 103,54 03,55 иены за доллар. Инвесторы скупают японскую валюту, опасаясь возможных колебаний доллара из-за выборов в США.

Положительный тенденции на рынке также были подкреплены публикацией финансовых отчетов крупных японских автоконцернов. В частности, Toyota Motor, несмотря на сокращение прибыли в первом полугодии текущего финансово года (с апреля по сентябрь), скорректировала свой прогноз по прибыли на весь год. Теперь вместо 60% компания ожидает падение прибыли только на 30%, объясняя это кризисом из-за пандемии коронавируса. На этом фоне акции Toyota Motor поднялись на 2,3%, до 7 148 иен за бумагу.