ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 9,6 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 ноября на сумму 9,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 3 ноября, составлял 9,9 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 415,7 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.