Курс евро на открытии торгов Мосбиржи вырос до 91,165 рубля

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,24%, до 77,1875 рубля, курс евро - на 0,12%, до 91,165 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара находился на уровне 77,3225 рубля (+0,42%), евро поднимался на 0,46% до 91,48 рубля.

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. Так, по данным Московской биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,55% и достиг отметки в 2845,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,59%, до 1163,85 пункта.

К 10:08 мск биржевые индексы ускорили снижение. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2832,98 пункта (-0,99%), индекс РТС снижался на 1,38% и находился на отметке в 1154,57 пункта.