Delivery Club запустил анонимайзер номеров клиентов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club запустил специальную функцию, которая скрывает номера клиентов от курьеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Delivery Club запустил анонимайзер, скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Если у курьера возникнет необходимость связаться с заказчиком (например, чтобы уточнить его адрес), система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. В будущем аналогичная схема заработает в клиентском приложении и на сайте сервиса: пользователи смогут увидеть только подменные номера курьеров", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы сервиса, такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты.

В начале сентября Delivery Club сообщал, что скроет номера клиентов в приложении для курьеров после инцидента, произошедшего в Москве. До этого в СМИ появились публикации, согласно которым один из курьеров сервиса после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере "провести время вместе", а сотрудник службы поддержки, куда девушка обратилась с жалобой, предложил ей промокод на 200 рублей в качестве компенсации. После инцидента курьер был уволен, а сотрудник службы поддержки был отправлен на переобучение.