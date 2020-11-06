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Более 4,2 млн пособий назначили в России на детей от трех до семи лет

На эти цели перечислено 202 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пособия назначены в России на более 4,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет. На эти цели перечислили 202 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия", - сказала она на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".

В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.

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Россия
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