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Карасин и Абашидзе обсудили взаимодействие России и Грузии в автоперевозках

Отмечается, что в связи с обращением грузинской стороны в октябре 2020 года в дополнение к ежегодно утверждаемой квоте на паритетной основе оформили 2 000 разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе обсудили в четверг по телефону вопросы российско-грузинского сотрудничества в области международных автомобильных перевозок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора.

"Отмечено сотрудничество заинтересованных организаций и ведомств, которые в оперативном порядке решают возникающие вопросы, - говорится в сообщении. - Так, в связи с обращением грузинской стороны в октябре этого года в дополнение к ежегодно утверждаемой квоте на паритетной основе были оформлены 2 000 разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов".

В настоящее время рассматривается вопрос об оформлении дополнительного количества разрешений. "Было условлено, что в случае необходимости контакты и обсуждения перечисленных вопросов могут быть продолжены", - добавили в пресс-службе.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

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