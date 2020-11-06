Котировки на бирже в Шанхае ушли вниз в ожидании итогов президентских выборов в США

ШАНХАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Наблюдавшаяся последние два дня положительная динамика на Шанхайской фондовой бирже сменилась в пятницу на отрицательную на фоне ожидания итогов президентских выборов в США. Согласно данным с официального сайта площадки, котировки по итогам торгов ушли в минус.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов опустился на 0,24%, до отметки 3 312,16, днем ранее он вырос на 1,30%, до 3 320,13. В отрицательную зону попал и индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке. В четверг он опустился на 0,31%. Все основные индексы ушли в минус по итогам торгов в четверг, за исключением недвижимости. Сводный индекс по этому направлению вырос на 1,15%.

Опустились по итогам торгов и котировки на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 0,40%, до отметки 13 838,42. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 практически остался в нулевой зоне, поднявшись на 0,01%.

Участники рынка по-прежнему ожидают результатов президентских выборов в США, вокруг которых царит неопределенность. Инвесторы также обратили внимание на прозвучавшее накануне заявление со стороны председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, Джерома Пауэлла о том, что темпы восстановления экономики США в последние месяцы замедлились, а расходы американцев в секторе услуг остаются низкими. Кроме того, по его словам, ускорение темпов восстановления экономики США требует дополнительной финансовой поддержки американских властей.

Ситуация на фондовом рынке Китая, по мнению местных экспертов, в той или иной степени находится под влиянием событий в США, роста числа случаев инфицирования коронавирусом в Европе, а также приостановки запланированного IPO финансово-технологической компании Ant Group в Шанхае и Гонконге.