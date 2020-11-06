Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране нужны дополнительные объемы электроэнергии, чтобы уйти от зависимости по углеводородам, поэтому стране нужна еще одна АЭС. Об этом он сказал в пятницу, посещая станции третьей линии минского метро.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать, слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - заявил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. "В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - подчеркнул глава государства.