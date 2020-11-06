ФПК назначит более 190 дополнительных поездов на новогодние праздники

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) из-за восстановления спроса на билеты в новогодние праздники назначит более 190 дополнительных поездов на этот период, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК.

"Холдинг РЖД и Федеральная пассажирская компания прорабатывают оптимальные варианты корректировки маршрутной сети в соответствии с существующим спросом пассажиров. Так, например, в новогодний период с 25 декабря по 10 января, по отдельным направлениям мы, наоборот, видим положительную динамику. Пассажиры активнее берут билеты на эти даты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Архангельскую область, отдельные города Поволжья, Урала, Черноземья, Черноморского побережья и Северного Кавказа. Чтобы обеспечить спрос на железнодорожные билеты, АО "ФПК" назначит более 190 дополнительных поездов", - сказали в компании.

В пресс-релизе РЖД говорится, что дополнительные поезда запланированы из Москвы в Новороссийск, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Котлас, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Новозыбков, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, Киров, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Анапу, Новороссийск, Мурманск, Архангельск, Ярославль, Воронеж, Курск, Киров, Казань, Ижевск, Екатеринбург. Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, из Адлера в Кисловодск, из Ярославля в Мурманск. В случае роста спроса на ряде направлений РЖД могут увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, отмечается в сообщении компании.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать ряд специальных туристических поездов и беспересадочных групп вагонов, например, в сообщении с Рускеалой, Сортавалой, Питкярантой, Великим Устюгом, горным курортом Роза Хутор.