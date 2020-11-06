ФПК увеличила число отмененных и сокративших курсирование поездов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) увеличила количество отмененных и сокративших курсирование поездов до 89, ранее их число составляло 57 пар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПК.

"Временно отмененными сегодня считаются 21 поезд, движение которых было приостановлено более чем на две недели. У 68 поездов изменилось расписание по отдельным датам", - сказали в компании.

В ФПК добавили, что в осенне-зимний период, когда востребованность поездок на дальние расстояния становится традиционно минимальной, компания провела точечную корректировку расписания движения ряда поездов по отдельным датам. В остальное время их курсирование сохраняется в соответствии с действующим расписанием, они продолжают перевозить пассажиров, чтобы обеспечивать стабильные транспортные связи между регионами. Корректировка графика движения затронула менее 5% от всех поездов, предусмотренных существующим графиком движения.

"Необходимо отметить, что у всех поездов, расписание которых затронули изменения, существует альтернатива. Пассажиры могут выбирать, на каком поезде и в какую дату им удобнее совершать поездки по выбранным маршрутам", - заключили в пресс-службе.