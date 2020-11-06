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Минэнерго готовит план развития электротранспорта в России

В ведомстве сообщили, что данное направление, в частности, будет развиваться в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России приступило к разработке национального плана по развитию электротранспорта. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В рамках указа президента РФ готовим с правительством план достижения национальных целей. Задача этого плана состоит в том, чтобы развивать электротранспорт, развивать зарядную инфраструктуру, такая программа готовится", - сказал Новак на открытии первой в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) цифровой подстанции.

По его словам, данное направление, в частности, будет развиваться и в Чечне. "Это правильное направление. И здесь в Грозном, в Чеченской Республике это будет развиваться", - добавил министр.

В пятницу в Грозном открыли первую в СКФО цифровую подстанцию "Город", которая повысит надежность электроснабжения потребителей Грозного, в том числе 80 социальных объектов, включая аэропорт, 22 школы, 18 детских садов, 39 медучреждений.

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