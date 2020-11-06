Продажи в России новых легковых автомобилей и LCV в октябре выросли на 7%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в октябре 2020 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 154,164 тыс. штук, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь - октябрь продажи упали на 12,1% в годовом выражении - до 1 млн 189 тыс. штук.

"Хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. В первом месяце четвертого квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 г. составил 7% - пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до -12,1%, а впереди нас ждут еще два месяца активных продаж", - прокомментировал результаты продаж авто в РФ председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

Он также подчеркнул, что на фоне восстановления рынка улучшенный прогноз продаж АЕБ на 2020 г. - на уровне 1,55 млн авто (-13,5%) - "вполне может стать реальностью".

По данным АЕБ, в октябре лидер среди производителей на российском авторынке "Автоваз" показал рекордный за 6 лет рост продаж Lada на 22% - до 37 тыс. авто. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой увеличились на 5% - до 21,2 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai - компания сократила продажи на 3%, до 15,4 тыс. авто. Следом идут Renault - 14,3 тыс. проданных в октябре авто (+5%) и Skoda - 10,1 тыс. машин (+13%).