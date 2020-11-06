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Минфин: корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается

Ранее эксперты Высшей школы экономики посчитали возможным повышение налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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"По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль - такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются", - отметили в Минфине.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов посчитали возможным повышение налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Речь шла о ставке подоходного налога в 20-24% для доходов физических лиц в объеме свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год, а также о возвращении к ставке налога на прибыль на уровне 24% или даже 30% в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить с 13% до 15% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами более 5 млн рублей в год. Он отмечал, что повышенным налогом будет облагаться только сумма, превышающая 5 млн рублей, а расходование средств, полученных от повышения ставки НДФЛ на крупные доходы, должно быть максимально прозрачным и зависеть от людей с безупречной репутацией. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении 21 октября.

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