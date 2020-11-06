Строительство части водозащитных дамб в Уссурийске откладывается до 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Сооружение нескольких противопаводковых дамб в Уссурийске Приморского края, проекты для которых уже разработаны, начнется не раньше 2022 года, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. В текущем году Федеральное агентство водных ресурсов не согласовало финансирование проектов.

"В этом году с участием Федерального агентства водных ресурсов завершаются мероприятия по реконструкции дамбы Кугуковского водохранилища. Все средства по нему предусмотрены, рисков срыва работ нет. Кроме него, есть еще комплекс мероприятий по возведению дамб на Солдатском озере, на реках Раковка и Комаровка. Они запроектированы, есть сметная проектная стоимость, однако, пока Федеральное агентство водных ресурсов финансирование не подтвердило. Работы по ним откладываются на перспективу 2022 года и последующих", - сказала зампред.

Кугуковское - крупное водохранилище в пригороде Уссурийска. Необходимость его реконструкции связана с тем, что во время прохождения тайфунов происходит подтопление прилегающих территорий, домов, дорог и объектов инфраструктуры. Дамба здесь позволит защитить от наводнения почти 3 тысячи человек и около 10 объектов экономики.

Территория Уссурийского городского округа с 2015 года подвергается ежегодным наводнениям. Ущерб от чрезвычайных ситуаций в 2016-2018 годах превысил 1,2 млрд рублей. На территории городского округа насчитывается 32 гидротехнических сооружения. Все они построены в 1970-1980 годах и не обеспечивают надлежащую защиту жителей.

В 2019 году в Приморском крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов. В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. Тогда же вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка.