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"Россети" ввели в эксплуатацию первую цифровую подстанцию в СКФО

Она повысит надежность электроснабжения потребителей Грозного

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Первую на Северном Кавказе цифровую подстанцию 110/10 кВ "Город" ввели в эксплуатацию в Чечне. Она повысит надежность электроснабжения потребителей Грозного, в том числе 80 социально значимых объектов, включая аэропорт, 22 школы, 18 детских садов, 39 медучреждений. В торжественной церемонии приняли участие глава республики Рамзан Кадыров, министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Россетей" Павел Ливинский.

"Цифровая подстанция "Город" решит несколько проблем: высокая нагрузка на сети и стабильная подача, после пуска более 50 социально значимых объектов будут обеспечены стабильным электроснабжением. Среди них не только школы, детские сады и транспортные узлы, но и лечебные учреждения. В рамках борьбы с пандемией важным условием является оснащение больниц бесперебойной электроэнергией, и мы сегодня решили эту непростую задачу", - сказал на открытии Кадыров.

Подстанция построена в соответствии с последними дизайнерскими промышленными наработками и национальными элементами.

"Сегодня действительно большой праздник, открытие важного энергетического объекта в Грозном - подстанции, которая является очень уникальным объектом, первой цифровой подстанцией в СКФО. Президентом РФ Владимиром Путиным и правительством страны поставлена задача опережающего развития СКФО, и, конечно, это невозможно без развития энергетической инфраструктуры. Новая подстанция позволит не только обеспечить надежное электроснабжение, но и позволит создать условия, чтобы привлекать инвесторов для дальнейшего развития Чеченской Республики", - сказал Новак.

Новый объект является самым современным питающим центром СКФО и входит в число наиболее высокотехнологичных объектов страны. Установленная мощность составляет 80 МВА, сумма инвестиций на строительство объекта с учетом мероприятий по выдаче мощности - более 1,3 млрд рублей. На объекте 100% использованного оборудования - российского производства.

"Я хочу сказать, что эта подстанция была построена в рекордные сроки - мы ее построили за полгода. Данной подстанцией будет запитан и международный аэропорт, который строится, школы, детские сады, социальная инфраструктура находится в центре нагрузок этой подстанции. Все оборудование отечественное, это действительно цифровой объект - 2,5 тыс. сигналов обрабатывается автоматически и в режиме онлайн, он не обслуживаемый, полностью автономный и защищенный", - отметил Ливинский.

Новая техника

После церемонии пуска подстанции состоялась также передача 71 бригадного легкового автомобиля специалистам районных подразделений "Чеченэнерго". Вся техника также отечественного производства, приобретена на средства группы "Россети". Задача - обеспечить мобильность бригад при реализации задач по организации надежной и эффективной работы сетевой инфраструктуры.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФО
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