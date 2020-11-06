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Профсоюзы поддержат новую методику расчета МРОТ при условии учета изменения цен

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что считает недопустимым применение новой методики, потому что она рассчитана на то, что МРОТ будет отталкиваться не от расходов гражданина, а от доходов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Профсоюзы поддержат изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с условием, что при расчете будет учитываться не только медианная зарплата, но и изменение стоимости продуктов питания, а также стоимости других товаров и услуг. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Мы выдвинули свои условия, при выполнении которых это [изменение методики расчета МРОТ] может быть принято. Надо учитывать в том числе и стоимость продуктов питания, и стоимость товаров и услуг, то есть ориентироваться не только на медианную зарплату, а учитывать и реальное положение вещей с ценами", - сообщил он по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Шмаков добавил, что в случае выполнения условий, ФНПР поддерживает изменение методики. "И самое главное, - мы настаиваем на усилении роли российской трехсторонний комиссии при рассмотрении всех этих параметров", - уточнил он.

Ранее Шмаков в ходе выступления на форуме "Сообщество" заявил, что ФНПР считает недопустимым применение новой методики, потому что она рассчитана на то, что МРОТ будет отталкиваться не от расходов гражданина, а от доходов.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 28 октября рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, со следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианной зарплаты (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

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