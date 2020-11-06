Почти 1 млрд упаковок лекарств с маркировкой ввели в оборот с 1 июля

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Количество введенных в оборот лекарственных препаратов с маркировкой за четыре месяца, прошедшие с введения обязательной маркировки, составило 955 млн упаковок, это около 15% всех лекарств на российском рынке. Такие данные привел замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб в пятницу в ходе прямой линии "Упрощение маркировки лекарств: новые правила", организованной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"За последние четыре месяца у нас в оборот выпущено 955 млн упаковок лекарственных препаратов с маркировкой, это примерно около 15% от всех лекарств на рынке. Остальные препараты без маркировки: те, что были произведены до 1 июля 2020 года, и те, которые пропускались на рынок комиссией на базе федеральной службы Росздравнадзора. Оборот таких немаркированных товаров разрешен до окончания срока годности этих препаратов", - сказал замминистра.

Маркировка лекарств стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Замминистра подчеркнул, что постановлением правительства от 2 ноября 2020 года система маркировки лекарств перешла на уведомительный характер.

"В соответствии с новым порядком, если участник обращения в течение 15 минут не получил из системы отклика об успешной обработке поданных сведений, то он вправе осуществлять дальнейшие действия с лекарственными препаратами без ограничений. Такая упрощенная схема реализована в системе маркировки, чтобы и дистрибьюторы, и аптеки смогли побыстрее расшить узкие места, довести необходимые препараты до населения в максимально короткие сроки", - рассказал Цыб.

По его словам, по упрощенной системе сегодня работают уже сотни компаний - аптеки и больницы получают право приступать к продаже или использованию лекарств сразу после того, как направили в систему сведения о получения партии, не дожидаясь подтверждения поставщиков или самой системы. Цыб добавил, что правительство ввело упрощенный механизм и для обратной приемки лекарств - при уведомлении о факте приемки нет необходимости дожидаться подтверждения от предыдущего собственника.

"Главное - сведения должны быть поданы в систему. Такой упрощенный порядок необходим для того, чтобы участники смогли в комфортном режиме отработать все бизнес-процессы, настроить взаимодействие своих учетных систем и системы маркировки, а также научиться работать с маркированным товаром", - сказал замруководителя Минпромторга РФ.