Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами

"6 ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что с российской стороны документ подписал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Люксембурга - посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

По данным российского Минфина, протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками, добавили в Минфине.

В российском ведомстве подчеркнули, что в настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

По словам Сазанова, Минфин готовит ряд новаций, направленных на деофшоризацию экономики РФ. "Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", - приводятся в сообщении слова замминистра.

Новые налоговые соглашения

Ранее Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов.

Власти РФ хотят повысить налог на дивиденды, которые выводятся за рубеж, с 2% до 15%. Данная мера требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Кипр уже согласился внести соответствующие поправки в соглашение с РФ. В Минфине подсчитали, что уже со следующего года бюджет будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.