В России создали первый отечественный комплекс радиовзрывания для пиротехники

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первый отечественный комплекс управления пиротехникой по радиоканалу. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе холдинга.

Разработчики полагают, что комплекс радиовзрывания будет востребован в киноиндустрии для создания спецэффектов на съемочной площадке. Также аппаратура может применяться при проведении горнорудных работ и ликвидации ледовых заторов на реках.

"Наш комплекс для дистанционного инициирования взрывных зарядов может найти применение не только на съемочной площадке. Например, готовясь к паводкам, сотрудники МЧС взрывают на реках лед, однако сейчас радиоподрыв для этих целей не используется. Мы передали комплекс Центру по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в опытную эксплуатацию, уже получены первые положительные результаты. Комплекс также может применяться в ходе буровзрывных работ и заменить одноразовые детонирующие шнуры", - приводит пресс-служба слова генерального директора омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику") Владимира Березовского.

Комплекс состоит из передатчика, управляющего по радиоканалу четырьмя исполнительными приборами, каждый из которых имеет 10 управляемых выходов для быстрого монтажа проводов, соединяющих устройство с детонаторами. Комплекс работает в нелицензируемом диапазоне частот 868 МГц и обеспечивает дальность передачи сигнала до 1 км на открытой местности. Аппаратура защищена от ложных срабатываний при воздействии помех.

Разработчики отмечают, что отечественный комплекс превосходит азиатские аналоги по надежности и безопасности и значительно дешевле западноевропейской техники.