В перечень патентной системы налогообложения в Чувашии планируют включить животноводство

ЧЕБОКСАРЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют включить "Животноводство, услуги в области животноводства" в список видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения (ПСН), сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

"В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения, до 24 видов, включив дополнительно пункт "Животноводство, услуги в области животноводства", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, местные власти рассматривают вопрос об увеличении площади используемых предпринимателями объектов стационарной торговой сети и общественного питания с 50 до 150 кв. м по каждому объекту.

"Данные меры не раз обсуждались и тщательно выверялись и с органами власти, и с налоговой службой, и с прокуратурой Чувашии. Они носят стимулирующий характер при ведении бизнеса и направлены на поддержку экономики нашей республики", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.