В Госдуму внесли законопроект, запрещающий работу микрофинансовых организаций

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность микрофинансовых организаций (МФО) с 1 января 2021 года. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроект признает утратившим силу закон 2010 года "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". "Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", - говорится в пояснительной записке.

Несмотря на то, что МФО - общемировая практика, авторы инициативы уверены, что в настоящее время в России развитие этого института нецелесообразно, поскольку приводит к "катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере".

По словам Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами. "Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%. Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба фракции. Ситуация с просрочкой по займам МФО резко усугубилась на фоне пандемии коронавируса, подчеркнул он.

"Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян", - заключил Миронов.

Справороссы ранее неоднократно предлагали запретить работу МФО и вносили соответствующие законодательные инициативы, однако они не были поддержаны парламентским большинством.