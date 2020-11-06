Триста самых перспективных идей определили к форуму АСИ и Росконгресса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Организаторы форума "Сильные идеи для нового времени" определили 300 самых перспективных идей, это втрое больше, чем планировалось ранее, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое является организатором форума совместно с Фондом Росконгресс.

"Принято решение сформировать итоговый список идей из большего количества предложений, чем предполагалось изначально. В связи с высокой общественной значимостью и большим потенциалом реализации в топ-лист выбрано 300 идей вместо 100. Авторы получат возможность представить свои идеи представителям федеральных органов власти и институтов развития", - сказали в пресс-службе.

В АСИ уточнили, что финальный список 300 идей сформирован из трех групп. В первую вошли предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000. Еще одна группа - это идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. Третью группу составили идеи, которые АСИ планирует включать в собственные планы работы, в том числе в стратегию развития. Сто человек, чьи идеи попадают одновременно в несколько групп, будут приглашены для участия в очных мероприятиях форума "Сильные идеи для нового времени", которые пройдут 11-13 ноября.

"Число представленных на форум идей превысило все прогнозные ожидания, и по мере их изучения мы поняли, что отобрать лишь 100 невозможно. К тому же, так органично получилось, что у нас сформировались список лидеров народного голосования и тот перечень, в составлении которого принимали участие эксперты. А часть идей настолько соответствовала нашим представлениям о том, в каком направлении должно развиваться АСИ, что мы решили выделить их в отдельный блок. Так и получилось 300", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Чупшева сказала, что организаторы хотели видеть авторов всех 300 идей на очных мероприятиях форума, но "в нынешних условиях просто не имеют права так рисковать", поэтому решили пригласить 100 человек, чьи предложения понравились и участникам крауд-платформы, и экспертам, и представителям агентства.

Бесплатное участие в ПМЭФ

Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе фонда "РК-Инвестиции" и проекта "Фонд идей".

Лидерам форума "Сильные идеи для нового времени", по данным пресс-службы АСИ, будут выделены квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях Росконгресса, в культурной и спортивной программах в рамках мероприятий, а также в работе проектов "Здоровое общество", "Территория инноваций", "РК-Арт". Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), уточнили в пресс-службе.

"Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития предоставит все необходимые ресурсы для реализации и продвижения лучших проектов. Мы будем способствовать установлению прямых бизнес-контактов между нашими партнерами и авторами идей, а также окажем проектам-лидерам широкую информационную поддержку", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, которого цитирует пресс-служба АСИ.

На поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума, как и анонсировалось, могут рассчитывать авторы всех без исключения идей. Также многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а более 670 идей уже получили поддержку.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 11-13 ноября. Площадкой мероприятия станет Центр международной торговли в Москве. Количество участников на площадке будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Трансляция всех мероприятий деловой программы будет доступна на официальном сайте форума - ideas-forum.ru.

Ранее к форуму было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Заявки поступили на семь треков. На крауд-платформе idea.asi.ru доступна информация о статусе каждой идеи.

ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.