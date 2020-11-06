Производительность системы маркировки лекарств в РФ увеличилась в 2,5 раза

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) в ноябре повысили в 2,5 раза производительность системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщил гендиректор ЦРПТ Дмитрий Алхазов в пятницу в ходе прямой линии "Упрощение маркировки лекарств: новые правила", организованной ЦРПТ.

"После последних регламентных работ, которые мы проводили в ночь на 4 ноября, мы смогли существенно ускорить производительность системы за счет того, что в разы выросла вычислительная мощность, которая установлена под продуктивным контуром МДЛП и эксплуатируется. [Производительность выросла] примерно в 2,5 раза, если в лоб сравнить с тем, что было в октябре", - сообщил Алхазов.

По его словам, 5 ноября в системе было обработано 2,15 млн документов. "Более 99% из них нам удалось обработать и вернуть квитанции клиентам менее чем за 10 минут", - сказал топ-менеджер.

Алхазов добавил, что технические работы, связанные с инфраструктурой МДЛП, продолжатся. "У нас есть планы по дальнейшему расширению и ускорению дискового хранилища, на котором хранится и обрабатывается вся клиентская информация. Кроме того, есть планы, связанные с оптимизацией бизнес-логики на нашей стороне. Эти меры и доработки у нас стоят в плане до конца этого года. Я думаю, что неделя за неделей рынок будет видеть и отмечать и повышение удобства, и повышение производительности", - рассказал гендиректор ЦРПТ.

МДЛП работает в рамках системы маркировки лекарственных препаратов, которая стала обязательной с 1 июля 2020 года. Постановлением правительства от 2 ноября 2020 года система маркировки лекарств перешла на уведомительный характер. Кроме того, было объявлено, что в связи с пандемией коронавируса маркировка лекарств временно станет бесплатной.