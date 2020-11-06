Путин распорядился выделить почти 150 млн рублей на поддержку Росгосцирка

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 21,4 млн рублей в 2020 году и 128,4 млн рублей в 2021 году на поддержку Росгосцирка и финансирование его затрат, "связанных с кормлением животных". Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее деятели культуры, в том числе советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, указывали на простой цирков на фоне пандемии. Глава государства обещал обратить внимание на ситуацию, отметив, что "животные, конечно, не виноваты".

"Выделить из резервного фонда президента РФ в 2020 году 21 400 тыс. рублей и в 2021 году 128 400 тыс. рублей Минкультуры России для предоставления федеральному казенному предприятию "Российская государственная цирковая компания" субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с кормлением животных", - указано в документе.

Минкультуры поручено обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования средств. Также ведомство должно представить в Администрацию президента РФ отчет о расходовании средств.

В сентябре генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь циркам справиться с последствиями вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса. Он отмечал, что частные цирки оказались в наиболее сложной ситуации. При этом государственные компании, такие как Росгосцирк, также пока не могут вернуться к работе, отмечал Запашный.