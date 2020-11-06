В России закон об особенностях удаленной работы могут принять до конца ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

"Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях, а 1 января эти изменения вступят в силу", - сказал Исаев.

По его словам, ко второму чтению подготовлены поправки, представляющие компромисс между правительством, работодателями и профсоюзами. "В чем-то на уступки пошли профсоюзы, в чем-то - работодатели. Но компромисс, с нашей точки зрения, отражает основное содержание закона - защиту прав работников при учете интересов предпринимателей при достаточно уже массовом переходе работников на дистанционную работу", - отметил парламентарий.

Изменения, уверен депутат, существенно улучшают проект, принятый в первом чтении. "Урегулированы вопросы, связанные с взаимодействием между работодателем и работником, сохранена и даже расширена статья о сохранении заработной платы в случае временного перевода на дистанционную работу по не зависящим от работника и работодателя обстоятельствам. И в том случае, если работник не может работать дистанционно, определена плата ему за простой по не зависящим от сторон причинам", - перечислил он.

Поправки планируется обсудить на следующей неделе в рамках расширенного собрания рабочей группы, после чего они будут переданы в профильный комитет Госдумы, заключил Исаев.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.