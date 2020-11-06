В СКФО вырос объем безналичных платежей

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Объем безналичных платежей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вырос за девять месяцев на 30%, это произошло в том числе за счет перехода на бесконтактную оплату в транспорте по проекту Сбербанка "Безналичные республики". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в округе.

Поручения в целях расширения внедрения безналичной инфраструктуры на территории округа были даны по итогам совещания под председательством полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и глав регионов СКФО, которое состоялось в июле. Проект "Безналичные республики" нацелен на развитие безналичных расчетов в сфере ЖКХ, транспорта, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на повышение уровня финансовой грамотности населения.

"Расширяются возможности безналичных расчетов в сфере транспорта. Так, на территории Республики Ингушетия запущен пилотный проект безналичной оплаты проезда на 10 транспортных средствах муниципального перевозчика ГУП "Ингушавтотранс", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в августе на территории Республики Дагестан безналичная оплата в общественном транспорте запущена в транспортных средствах МУП "Махачкалинское троллейбусное управление", установлено 40 единиц терминального оборудования. Проект будет масштабирован на все виды городского общественного транспорта в столице Республики Дагестан в IV квартале 2020 года.

"За девять месяцев текущего года рост доли безналичного оборота по СКФО составил 30% (с 13,6% до 17,6% соответственно в 2018 и 2019 годах). В 1,6 раза увеличилось количество устройств для безналичной оплаты в учреждениях здравоохранения и образования СКФО. Лучшая динамика наблюдается на территории Республики Дагестан, где количество терминалов безналичной оплаты выросло практически в 2,5 раза и составило 395", - отмечается в сообщении.

Кроме того, парк терминальных устройств совместно с Cash Out + QR в СКФО в настоящее время составляет более 61 тыс. - это в полтора раза больше, чем за девять месяцев 2019 года. Объем безналичных платежей за услуги ЖКХ за девять месяцев 2020 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (+ 2,1 млрд рублей) и составил 14,4 млрд рублей. Положительная динамика достигается за счет продвижения удаленных способов оплаты. Ежегодно объем безналичных платежей ЖКХ растет на 130%.