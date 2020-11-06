В Думе заявили, что максимальный срок перевода на временную удаленку составит полгода

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Работодатели смогут переводить сотрудников на временную удаленную занятость на срок не более шести месяцев. Соответствующая поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта об особенностях удаленной работы, сообщил журналистам в среду первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

По итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства парламентарий напомнил, что документ закрепляет несколько типов удаленной занятости. "Это постоянная дистанционная работа, когда изначально трудовой договор заключен о дистанционной работе. Это временный перевод на дистанционную работу. Мы определили, что он должен быть до шести месяцев", - сказал Исаев.

В беседе с корреспондентом ТАСС депутат подтвердил, что соответствующая поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта.

Исаев также подчеркнул, что разработанные поправки были одобрены всеми сторонами социального партнерства - правительством РФ, работодателями и профсоюзами.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.