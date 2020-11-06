В Госдуму на следующей неделе внесут поправки в законопроект о занятости населения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Поправки к закону "О занятости населения" в РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы на следующей неделе, изменения могут вступить в силу с 1 января. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

"Законопроект предполагает, что называется, срочный ремонт закона. То, что нужно сделать уже сейчас - онлайн-формат, создание единого для всей России портала [занятости], расширение федеральных полномочий [в этой сфере] - сегодня занятостью в основном занимаются субъекты, а нам необходимо налаживать межрегиональные связи. Это должно быть основным, а не завоз мигрантов из-за рубежа. Вот эти все вещи мы постараемся максимально учесть в небольшом законопроекте", - сказал Исаев. По его словам, рабочая группа рассчитывает, что документ вступит в силу с начала следующего года.

При этом члены группы, продолжил он, договорились разработать фундаментальный законопроект о занятости. "Это будет либо коренное изменение закона о занятости, либо даже новая редакция закона "О занятости населения" в РФ, - уточнил депутат. - Мы договорились обсудить и принять окончательное решение о возможном переходе к страхованию безработицы, которое существует и успешно действует во многих странах мира. А также мы намерены договориться об общих принципах предоставления пособий, о создании дополнительных условий поддержки занятости таких уязвимых групп населения, как инвалиды или молодые специалисты, впервые ищущие работу".

Как отметил единоросс, некоторые из перечисленных изменений найдут отражение уже в первом законопроекте. "Но основная разработка впереди. Мы рассчитываем разработать большой закон до конца полномочий нынешнего созыва Государственной думы", - добавил он.

"Уже на следующей неделе мы рассчитываем внести [в Госдуму] программу-минимум изменений закона о занятости и будем работать над программой-максимум", - резюмировал Исаев.