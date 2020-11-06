Власти Петербурга рассмотрят возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга вместе с Минпромторгом РФ и компанией Hyundai обсудят 9 ноября возможность использования в городе каршеринг-автомобилей на водородном топливе. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"В понедельник (9 ноября - прим. ТАСС) мы проводим такое совещание по возможности использования каршеринг-автомобилей на водородном топливе. Мы чуть-чуть вперед собираемся забежать и посмотреть, как это будет на водороде работать. Hyundai - известно, что он является лидером, он готов предоставить определенные автомобили, попробуем организовать их эксплуатацию. Мы совместно с Минпромторгом и Hyundai будем рассматривать", - сказал Елин.

Завод автоконцерна Hyundai под Санкт-Петербургом открыт в 2010 году. Он является вторым крупнейшим автопроизводством в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. За девять лет на предприятии произведено свыше 1,7 млн автомобилей.