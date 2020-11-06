"Россети" установят более 200 тыс."умных" счетчиков в Чечне до конца 2024 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует установить более 200 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в Чечне до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале группы по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и генеральным директором "Россетей" Павлом Ливинским.

"До конца 2024 года энергетики установят свыше 200 тыс. интеллектуальных приборов учета, проведут реконструкцию сетей 10-0,4 кВ, обновят парк спецтехники. Проект стартовал в Аргуне, где уже смонтировано около 2 тыс. "умных" счетчиков", - говорится в сообщении.

"Россети" совместно с республикой планируют добиться повышения платежной дисциплины - по итогам января - сентября 2020 года средний уровень оплаты электроэнергии составил 81%.

В 2015-2019 годах "Россети" инвестировали в развитие республики почти 5 млрд рублей. Завершено несколько крупных проектов - обеспечена выдача мощности Грозненской ТЭС (360 МВт), введены три питающих центра (212 МВА). Кроме того, 6 ноября открыта первая на Северном Кавказе цифровая подстанция 110 кВ "Город", уточнили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.