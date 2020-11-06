Верховный суд Британии отложил решение по делу о бондах Украины из-за пандемии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на $3 млрд из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине, являются неопределенными", - говорится в сообщении.

Минфин ожидает, что Верховный суд Великобритании примет неполитизированное решение по делу. "Ожидаем, что Верховный суд Великобритании сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2-3 ноября в Верховном суде Великобритании состоялись слушания по делу компании Times Travel, затрагивающему вопросы, имеющие значение для решения по делу о долге Украины на $3 млрд перед Россией.

Доктрина "законного принуждения"

Минфин РФ надеется, что Верховный суд Великобритании придет к выводу о невозможности применения в английском праве доктрины "законного принуждения", говорится в сообщении ведомства. "Минфин России рассчитывает, что Верховный суд Великобритании придет к выводу о невозможности применения в английском праве доктрины "законного принуждения", либо, в случае противоположного решения, подтвердит возможность ее применения исключительно в ограниченных обстоятельствах, не имеющих отношения к иску России по облигациям", - отметили в Минфине.

По данным Минфина, вопрос применения в английском праве доктрины "законного принуждения" имеет значение для иска России, поскольку в 2018 году Апелляционный суд Англии, рассмотрев апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигациям, пришел к выводу, что в соответствии с английским правом законные действия могут представлять собой давление. При этом позднее, в 2019 году, тот же суд при рассмотрении дела Times Travel ограничил роль доктрины "законного принуждения". Отмечается, что на основании решения по делу Times Travel Верховный суд Великобритании должен определить, вправе ли Украина использовать аргумент о "законном принуждении" в рамках защиты по иску России в отношении обязательств Украины по облигациям, по которым был допущен дефолт, добавили в Минфине.

В декабре прошлого года сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.

История вопроса

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить, однако постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривает решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина - отказ в рассмотрении остальных своих аргументов.

"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc - доверительный управляющий по евробондам - прим. ТАСС)", - заявили в Минфине.

России для победы необходимо, чтобы суд отказал украинской стороне в разбирательстве по доводу о давлении и подтвердил, что остальные ее аргументы не могут быть рассмотрены. Эти доводы следующие: что правительство Украины не имело правомочий выпускать облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства; что Минфин Украины не был уполномочен выпускать евробонды от имени государства; что отказ Украины возвращать долг являлся законной "контрмерой".

В случае победы в Верховном суде Россия будет иметь право на получение всей суммы долга и процентов, в дальнейшем обжаловать это решение будет невозможно.