Дефицит бюджета Ивановской области на 2021 год планируется в размере 2,8 млрд рублей

ИВАНОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Ивановской области на 2021-2023 годы прошел обсуждение правительства в пятницу в формате онлайн, он предусматривает дефицит на 2021 год в размере 2,8 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства региона, директор департамента финансов Любовь Яковлева. Год назад при планировании доходов и расходов областной казны на 2020-2022 годы бюджет 2021 года ожидался с профицитом в 1 млрд рублей.

"Доходы областного бюджета в 2021 году составят 45,85 млрд рублей, расходы - 48,63 млрд, дефицит бюджета - 2,8 млрд. Налоговые и неналоговые поступления спрогнозированы в размере 23,2 млрд рублей, в оценке исполнения за 2020 год это 108%. Однако это почти на 10%, или на 2,4 млрд рублей, ниже уровня, предусмотренного ранее, до пандемии", - сообщила Яковлева.

В ноябре прошлого года был принят бюджет на предстоящий 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы на 2020 год были запланированы в размере 43,6 млрд рублей, расходы - 43,5 млрд рублей.

Яковлева подчеркнула, что в регионе в 2021 году сохраняются все востребованные налоговые льготы. Объем финансовой поддержки за счет налоговых льгот в 2021 году составит более 472 млн рублей. "Расходы социальной направленности традиционно составляют более 60% общего объема бюджета", - подчеркнула директор финансового ведомства. Так, на финансовое обеспечение территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предусматривается более 3,6 млрд рублей, впервые программа будет бездефицитной.

Как уточнил в ходе слушаний губернатор Станислав Воскресенский, регион "может себе позволить" незначительный дефицит бюджета. "Мы с вами проводили очень консервативную, может быть, даже сверхконсервативную политику по поводу того, чтобы брать в долг. Минфином России для Ивановской области установлен показатель: заемные средства не должны превышать 40% собственных налоговых доходов. Мы с вами так работали, что постарались вернуть ряд привлеченных кредитов, и у нас эта цифра была не 40%, а 27%", - сообщил губернатор.

Воскресенский сообщил, что в настоящий момент продолжается диалог региона с правительством России по выделению дополнительных средств Ивановской области. Результат будет учтен ко второму чтению финансового документа и позволит более оптимально подойти к расходам.