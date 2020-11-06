Уровень безработицы в США в октябре сократился до 6,9%

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в США сократился в октябре до 6,9%, при этом количество рабочих мест в стране за месяц увеличилось на 638 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства труда страны.

Таким образом, сократившаяся в связи с последствиями пандемии нового коронавируса занятость в стране продолжает расти шестой месяц подряд. В апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.