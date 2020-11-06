Росавиация разрешила нескольким авиакомпаниям выполнять вывозные рейсы из-за рубежа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять вывозные рейсы из-за рубежа, при этом для каждого маршрута действует квота в один рейс в неделю. Такие рейсы можно осуществлять после выполнения грузовых и грузопассажирских рейсов. Это следует из телеграммы Росавиации, разосланной авиакомпаниям (копия есть у ТАСС).

При этом источник ТАСС на авиарынке отметил, что такую телеграмму получили не все авиакомпании, а только несколько, не назвав какие именно. В пресс-службе Росавиации от комментариев отказались.

"Информируем вас о том, что в соответствии с решением, принятым в ходе заседания оперативного штаба [….] самолеты российских авиакомпаний могут быть использованы для вывоза лиц (граждан РФ и иностранных граждан, въезд которых разрешен в соответствии с распоряжением правительства РФ от 16 марта №635-р) после выполнения ими грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - говорится в телеграмме.

Также в телеграмме указывается, что такие рейсы не являются регулярными.

"Такие рейсы могут выполняться в рамках имеющихся допусков […..] из пунктов иностранных государств в пункты РФ, в которые возобновлено международное авиасообщение с частотой один рейс в неделю", - отмечается в документе.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.