Индексы на бирже Нью-Йорка понизились. Инвесторы ждут результатов выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу понизились. Как отметило информационное агентство Bloomberg , "котировки пошли вниз в условиях, когда продолжается подсчет бюллетеней, поданных на всеобщих выборах в США".

По информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 78,49 пункта (-0,31%), до отметки 28 302,04. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 14,35 пункта (-0,43%), до отметки 3 493,74. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 73,21 пункта (-0,66%), до уровня 11 810,70.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,99%, до $38,02 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,44%, до $1 955,60 за тройскую унцию.

Прекращение самого значительного с апреля ралли на бирже газета The Wall Street Journal связала с сохранением неопределенности с итогами выбора президента США. "Думаю, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать лишь как небольшую паузу", - привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии компании State Street Global Advisors Алтафа Кассама. По его мнению, причиной резкого роста индексов в начале недели стали ожидания того, что Байден в случае избрания на пост президента не сможет вводить меры регулирования в отношении технологических компаний, поскольку республиканцы сохранили контроль над Сенатом.

"Реакция рынков на продолжающийся подсчет голосов на выборах свидетельствует о том, что участники рынка предпочли бы видеть, что у администрации Байдена будут сдерживающие факторы, - заявил в интервью информационному агентству Bloomberg руководитель департамента операций с мультиактивами компании Janus Henderson Investors Пол О'Коннор. - Выборы прошли в условиях, когда восстановление мировой экономики, пострадавшей от пандемии, далеко от завершения и продолжающееся распространение коронавируса создает угрозу для экономики многих стран".