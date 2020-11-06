В кабмине не поддержали выплаты родителям в связи с началом учебного года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов ЛДПР о ежегодной выплате 10 тыс. рублей родителям школьников в связи с началом учебного года. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект дает проживающим на территории РФ родителям (опекунам, попечителям) школьников, имеющих российское гражданство, право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей.

"Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели", - говорится в проекте отзыва.

Правительственная комиссия отметила, что законопроект предусматривает для получения денежной выплаты подачу соответствующего заявления и необходимых документов, но не устанавливает их перечень. "Финансирование расходов, связанных с реализацией законопроекта, авторами предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния, что не соотносится с целями создания указанного фонда", - указывается в проекте заключения.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - резюмировали в кабмине.