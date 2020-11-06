РФПИ: "Авифавир" будет бесплатным для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Авифавир" станет доступным для амбулаторного лечения пациентов на бесплатной основе, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Применение "Авифавира" для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. "Авифавир" будет применяться по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача", - пояснили в фонде.

Там добавили, что препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС (Обязательного медицинского страхования) пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях.

Постоянное регистрационное удостоверение было выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в РФ с участием 460 пациентов, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь добавил, что возможность применения препарата "Авифавир" в амбулаторном режиме поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии.

"Авифавир" - российский препарат, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Поставки "Авифавира" уже осуществлены в 15 стран мира. Терапия коронавирусной инфекции предусматривает ограничения для пациента на планирование семьи сроком на 3 месяца. Препарат также противопоказан беременным женщинам.