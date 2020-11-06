Минтруд предлагает увеличить размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Начиная с 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения", - следует из проекта указа.

В Минтруде сообщали, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей.