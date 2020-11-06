Проекты ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" и МЦД-3 будут увязаны для сокращения срока работ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проекты высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" и третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско-Казанский" (МЦД-3) планируется увязать для сокращения сроков и стоимости работ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора - председателя правления компании "РЖД" Олега Белозерова.

На совещании обсуждались вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), в том числе обсудили планы открытия МЦД-3 длиной 85 км с 42 остановками, который свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское, и МЦД-4 ("Киевско-Горьковский") длиной 86 км с 39 остановками, который свяжет города Апрелевка и Железнодорожный, а также другие транспортные проекты в столице.

"В ходе совещания была достигнута договоренность о взаимной увязке проектов ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", что позволит оптимизировать сроки строительства и стоимость работ. Интеграция проектов приведет также к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростное сообщение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в черте города Москвы поезда ВСМ будут делать остановки на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовская, что позволит москвичам отравляться в Санкт-Петербург, не тратя время на поездку на вокзал. А пассажиры из Санкт-Петербурга смогут пересесть на московский транспорт, не доезжая до центра города.

Новые диаметры

В пресс-службе добавили, что в конце 2020 года - начале 2021 года будет завершена реализация ряда крупных проектов развития инфраструктуры ЦТУ. "Запланировано открытие нового вокзала Ховрино (перспективный МЦД-3), а также будет завершена реконструкция существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективного МЦД-4) и Баковка (МЦД-1)", - уточняется в сообщении.

Также запланировано открытие второго главного пути на участке Реутов - Балашиха и увеличение количества пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4) до 16 пар, что позволит сократить интервал движения с 4,3 до 3,8 минут в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи будет сокращен вдвое - с 60 до 30 минут.

Сейчас на будущем диаметре МЦД-4 развернуты работы, в том числе, по реконструкции конечной станции Апрелевка, строительству соединительной ветки между Киевским и Белорусским направлениями строительству III и IV главных путей на участке "Курский вокзал - Каланчевская", строительству IV главного пути на участке "Курский вокзал - Карачарово", строительству и реконструкции остановочных пунктов МЦД-4.

"В ходе совещания была подтверждена ранее достигнутая договоренность о максимальном сокращении сроков реконструкции участка "Курский вокзал - Каланчевская". Завершить работы предполагается в начале 2023 года - на полтора года раньше, чем по первоначальному плану", - отметили в пресс-службе.