Минприроды Коми потребовало у "дочки" "Лукойла" 2,22 млрд рублей

ТАСС, 6 ноября. Министерство природных ресурсов Республики Коми обратилось в арбитражный суд республики с исковым требованием на сумму 2,22 млрд рублей к "Лукойл-Коми", следует из картотеки суда.

Иск еще судом к производству не принят, суть претензий в материалах суда также не раскрывается.

Источник ТАСС в региональном министерстве пояснил, что иск связан с ущербом, нанесенном лесам Усинского лесничества на площади почти 89 га, которые пострадали в результате разлива технической воды в районе головных сооружений "Лукойл-Коми" в Усинском районе.

В середине октября на одном из недействующих нефтепроводов компании произошла разгерметизация, в результате чего в водоем попала нефтяная жидкость. Площадь масляного пятна составляла 700 кв. м. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости - 0,9 тонны. На территории района вводился режим ЧС, а на место аварии приезжала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ликвидация последствий завершилась в конце октября.

На долю "Лукойл-Коми" приходится основной объем добычи углеводородов в Коми. Предприятие владеет 87 лицензиями на разработку нефтяных месторождений в Коми и Ненецком автономном округе, разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение.

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