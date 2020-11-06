Инфляция в октябре составила 0,43%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России в октябре 2020 года составила 0,43% в месячном выражении после дефляции в сентябре, в годовом выражении ускорилась до 3,99% после 3,67% в сентябре, следует из данных Росстата.

За январь - октябрь 2020 года потребительские цены в РФ выросли на 3,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре продовольственные товары подорожали на 0,62% по сравнению с сентябрем, непродовольственные выросли в цене на 0,68%, стоимость услуг снизилась на 0,13%.

Отмечается, что в 30 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0,6% и более в связи с удорожанием продуктов питания на 1,4-1,9%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в октябре на уровне 3,7-3,8% в годовом выражении. Кроме того, в месячном выражении министерство ожидало рост цен на 0,2% при сохранении стабильной курсовой динамики.

Цены на услуги

В октябре в группе услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 6,5-9,6%, авиаперелет экономическим классом - на 5,7%, проезд в такси - на 0,1%. В то же время выросли тарифы на проезд в маршрутном такси - на 0,4%, городском автобусе - на 0,3%, междугородном автобусе - на 0,2%, троллейбусе - на 0,1%.

Среди остальных наблюдаемых услуг снизились цены: на проживание в гостинице - на 1,6%, путевки в санатории - на 1,4%, дома отдыха, пансионаты на территории России, за пользование потребительским кредитом - на 1,2%, на услуги сотовой связи - на 0,6%.

В группе услуг страхования увеличилась годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - на 1,8%, полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 1,0%.

Цены на сахар

Стоимость сахара в РФ за октябрь выросла на 18,29%, за год рост достиг 39,81%. По данным статистического ведомства, по сравнению с показателем за декабрь 2019 года рост составил 57,46%. Таким образом, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.

"Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно", - говорится в документе.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил о возможности введения пониженной ставки импортной пошлины для квотированного объема ввоза сахара в Россию в целях стабилизации внутренних цен.

Стоимость подсолнечного масла

Стоимость подсолнечного масла в России в октябре 2020 года выросла на 7,4% по сравнению с показателем за сентябрь, куриных яиц - на 6,3%. "Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные - на 7,4% и 6,3% соответственно", - сообщили в Росстате.

По данным Росстата, в 16 субъектах Российской Федерации цены на масло подсолнечное выросли на 10,2% и более, заметнее всего в Карачаево-Черкесской Республике и Новосибирской области - на 19,9% и 18,9% соответственно. Рост цен на яйца куриные на 10,2% и более отмечен в 17 субъектах Российской Федерации, заметнее всего в Республике Крым и в Севастополе - на 15,7% и 15,1% соответственно.

В ведомстве также сообщили о том, что среди прочих продовольственных товаров на 1-2,7% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, крупа гречневая, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез. Снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на яблоки - на 7,4%, морковь - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, виноград - на 3,9%, свеклу - на 2,3%, лимоны - на 2,2%, лук репчатый - на 0,7%. Вместе с тем наблюдался прирост цен на помидоры - 8,7%, огурцы - 7,7%, бананы - 2,0%, картофель - 1,8%, апельсины - 1,4%, груши - 1,0%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 0,9%, кальмары мороженые - на 0,7%, консервы фруктово-ягодные - на 0,4%, карамель, консервы овощные для детского питания и кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,2%.

Цены на ртутные термометры

Росстат зафиксировал в октябре рост цен на ртутные термометры в 23 регионах России в среднем на 7,4%, самое значительное подорожание отмечено в Нижегородской области - в 1,6 раза. "В октябре из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные - на 6,9%. Увеличение цен на 7,4% и более зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Нижегородской области - в 1,6 раза, Республике Калмыкия - в 1,5 раза, Курганской и Орловской областях, Кабардино-Балкарской Республике - в 1,4 раза", - говорится в материалах.

Медикаменты подорожали на 0,93% за октябрь (к сентябрю 2020 года) и на 7,85% с начала года (к декабрю 2019 года). Среди медикаментов на 1% и более подорожали: линекс (прирост на 3%), бромгексин (прирост на 2,9%), электронные медицинские термометры (на 2,7%), отечественный аспирин (на 2,4%), отечественный анальгин и валидол (на 2,2%), настойка пустырника (на 1,9%), корвалол (на 1,8%), троксерутин (на 1,7%), комбинированные анальгетики, флуоцинолона ацетонид (на 1,4%), йод, бинты (на 1,2%), индапамид, поливитамины без минералов отечественного производства (на 1%).

Одновременно снизились цены на сеннозиды А и В - на 0,4%, дротаверин и офтан катахром - на 0,3%, гипотиазид - на 0,2%.

В октябре наибольший рост показали непродовольственные товары (0,68% за месяц, 3,77% с начала года) и продукты питания без учета овощей и фруктов (0,73% за месяц, 3,87% с начала года). Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства (на 1,06% за октябрь и на 6,07% с начала года). Наибольший рост цен показали: стиральный порошок (рост за октябрь на 1,4%), спички (рост за октябрь на 1,0%), щетки зубные (рост за октябрь на 0,9%), детские подгузники (рост за октябрь на 0,6%) и хозяйственное и туалетное мыло (рост за октябрь на 0,5%).