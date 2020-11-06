Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,64%- 1,2%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю ростом. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,2%, до 2895,62 пункта, а индекс РТС - на 0,64%, до 1178,28 пункта.

При этом курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:11 мск вырос на 0,47%, до 77,45 рубля, а евро - на 0,95%, до 92 рублей. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в пятницу снизился на 2,27%, до $39,72 за баррель после активного роста накануне.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на зарубежных площадках усилилось влияние продавцов. "Инвесторы приготовились к наступлению политической определенности в США, также в этой связи формируются надежды на скорое принятие новых стимулирующих мер. Тем не менее динамика рынков в начале будущей недели может быть сдержанной из-за негативных показателей по распространению коронавируса и усиления ограничительных мер в разных странах. Ежедневное число заболевающих COVID-19 в мире превысило полмиллиона человек", - рассказал эксперт.

Лучше рынка торговались акции "Алросы" (+2,36%), которая с 1 декабря переведет свой основной гранильный актив, смоленский завод "Кристалл", на полную рабочую неделю, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "Хотя в 2021 году - по информации главы компании Сергея Иванова - [компания] готова обеспечить загрузку только при позитивном развитии конъюнктуры рынка", - добавил эксперт.

Акции Mail.ru (+1,98%) поддержала новость о том, что СП Сбербанка и Mail.ru Group довело эффективную долю в каршеринговом проекте YouDrive до 77,3%, также рассказал Осин.

Прогноз на понедельник

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2800-2900 пунктов, курс рубля к доллару - 77-79 рублей.

В "Фридом Финанс" в начале следующей недели ожидают индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю на уровне 2790-2990 пунктов, а также 75,65-79,30 рубля и 90,85-93,55 рубля соответственно.