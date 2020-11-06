Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар после уборки урожая

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке после уборки урожая сахарной свеклы. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России ожидает стабилизации цен [на сахар] на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании", - отмечается в сообщении.

По данным Росстата, стоимость сахара в РФ за октябрь выросла на 18,29%, за год рост достиг 39,81%. По сравнению с показателем за декабрь 2019 года рост составил 57,46%. Таким образом, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.

В министерстве отметили, что в последние годы производство сахарной свеклы и сахара в нашей стране демонстрировало существенный подъем. В 2019 году было произведено рекордные 54,4 млн тонн сахарной свеклы и 7,3 млн тонн сахара. "Высокие запасы ожидаемо привели к значительному снижению цен на внутреннем рынке", - считают в Минсельхозе.

Прогноз по производству

В Минсельхозе ожидают, что в этом году производство сахара будет несколько ниже, в районе 5-5,2 млн тонн, что будет способствует восстановлению цен и выходу предприятий на уровень рентабельности. При этом с учетом накопленных запасов в размере 1,3 млн тонн потребности внутреннего рынка, которые оцениваются в 5,9 млн тонн, будут полностью обеспечены, заверили в министерстве.

"Кроме того, определенные объемы сахара ежегодно импортируются в Россию из Республики Беларусь в рамках соглашения о Союзном государстве. 30 октября в рамках рабочей встречи министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко, в частности, была рассмотрена возможность дополнительных объемов поставок этой продукции в Россию", - добавили в Минсельхозе.

Ситуация на рынке

Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке России как стабильную и ведет совместную работу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Генпрокуратурой по выявлению необоснованного завышения цен. "Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и ведет постоянную совместную работу с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой по выявлению фактов необоснованного завышения цен", - отмечается в сообщении.

По мнению Минсельхоза, в 2020 году конъюнктура, сложившаяся на глобальном рынке, способствует значительному росту цен на продовольствие во всем мире. "Среди основных факторов - неурожай в ряде ключевых стран - производителей продукции АПК, пандемия коронавируса и нарушение цепочек поставок, волатильность курсов валют, а также другие причины", - перечислили в министерстве.

При этом, как отметили в Минсельхозе, фактором, сдерживающим резкую динамику цен, выступают высокие темпы роста производства сельхоз- и пищевой продукции. В текущем году отечественный агропромышленный комплекс продолжил активное развитие в сфере животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, что гарантирует обеспечение продовольственной безопасности по всем основным направлениям и рост экспортного потенциала АПК.

В министерстве добавили, что дополнительно ведомство реализует и планирует к реализации комплекс мер, направленных на регулирование рынка АПК в интересах всех его участников, а также потребителей. Там также напомнили, что потребительские цены на пищевую продукцию складываются из множества составляющих, включая логистические затраты, тарифы на электроэнергию, торговую наценку и другие факторы.

По данным Росстата, цена на подсолнечное масло в России в октябре 2020 года выросла на 7,4% по сравнению с показателем за сентябрь, на куриные яйца - на 6,3%. Кроме того, по данным статистического ведомства, среди прочих продовольственных товаров на 1-2,7% стали дороже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, крупа гречневая, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез.