ФАС не видит предпосылок для дальнейшего роста цен на сахар

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование на рынке сахара, объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен в РФ нет, считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"Мы продолжаем большое расследование на рынке сахара, начатое службой еще в начале года. Проверки проводятся в ряде организаций, в том числе весной мы проверяли компании "Русагро" и "Продимекс". Объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен нет. Если мы обнаружим признаки сговора, то будем принимать меры антимонопольного реагирования", - заявил Тенишев, его слова передает пресс-служба ФАС.

Кроме того, в ФАС отметили, что служба продолжает в целом следить за ценами на продукты питания.

По данным Росстата, стоимость сахара в РФ за октябрь выросла на 18,29%, за год рост достиг 39,81%. По сравнению с показателем за декабрь 2019 года рост составил 57,46%. Таким образом, сахар оказался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных продуктов.

Ранее в ФАС сообщили, что служба продолжает большое расследование на рынке сахара. Речь идет не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и о попытках создания дефицита на товарном рынке.

Рост цен на яйца

ФАС связывает рост цен на яйца с сезонными колебаниями, когда с августа по декабрь цены растут, считает заместитель руководителя ФАС Павел Заборщиков. "Цены на рынке куриного яйца подвержены сезонным колебаниям, при которых цена в весенне - летний период значительно снижается, с августа по декабрь наблюдается рост. <...> Так, в мае текущего года мы уже отмечали снижение стоимости товара. В связи с этим оценку цен, складывающихся на рынке птицеводческой продукции, эффективней осуществлять по среднегодовой цене", - сказал Заборщиков, его слова передает пресс-служба.

Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, стоимость куриных яиц в России в октябре 2020 года выросла на 6,3% по сравнению с сентябрем.

Также в ФАС отмечают, что в настоящее время себестоимость яйца увеличивается из-за волатильности валют, что сказывается на стоимости импортных компонентов кормов и оборудования.

Кроме того, по данным Росптицесоюза, до 70% в себестоимости птицеводческой продукции составляют затраты на корма, которые из-за роста цен на зерно существенно возросли.

"Между тем, рынок яйца носит межрегиональный характер, он является конкурентным и потребители полностью обеспечены российским куриным яйцом", - отметил Заборщиков.

"Что касается изменения цен на плодоовощную продукцию, то она также традиционно носит сезонный и предсказуемый характер: в то время как с наступлением осени несколько дорожают одни товары - помидоры и огурцы, снижаются цены на другие - яблоки, морковь, капусту и прочие", - сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.

Кроме того, наблюдается ощутимый рост цен на подсолнечное масло на оптовом рынке, он связан с объективными причинами.

"Что касается розничного рынка разливного и бутилированного растительного масла, то некоторый рост отмечается и там, однако речи о дефиците товара нет. В настоящий момент анализом ситуации занимается также Минсельхоз России", - указывают в ФАС.

В свою очередь ФАС продолжает мониторинг цен на рассмотренные социально значимые продукты питания и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования, указывают в ФАС.