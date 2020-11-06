В РФПИ заявили, что поставки вакцины от коронавируса в Аргентину не будут в ущерб рынку РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Поставки российской вакцины против коронавируса в Аргентину не будут проводиться в ущерб обеспечению рынка РФ, сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Нашим приоритетным рынком была и остается Россия - все поставки вакцины в Аргентину будут осуществляться не в ущерб обеспечения препаратом отечественного рынка. Вакцина для Аргентины будет производиться за пределами нашей страны", - сказал он.

Также он сообщил, что желающие вакцинироваться аргентинцы предпочитают именно российскую вакцину. "Недавний опрос показал, что желающие вакцинироваться аргентинцы отдают предпочтение именно российской вакцине - она основана на проверенной и доказавшей свою эффективность и безопасность платформе аденовирусных векторов человека", - пояснил он.

Дмитриев отметил, что РФПИ поддерживает договоренности РФ и Аргентины о поставках вакцины "Спутник V", а также призывы президента Аргентины Альберто Фернандеса не политизировать тему коронавирусной инфекции и закупку препаратов для ее профилактики.

РФПИ уже заключил соглашения о производстве препарата с пятью компаниями из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи. В настоящий момент они готовятся развернуть производство российского препарата.

3 ноября Фернандес сообщил, что у страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.