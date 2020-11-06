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Выборы президента США - 2020

Миланская биржа закрыла неделю небольшим падением

Основной индекс FTSE MIB снизился на 0,25% - до 19 681 пункта

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Миланская биржа завершила работу на текущей неделе, отмеченной неуверенностью в исходе президентских выборов в США, небольшим падением основного индекса FTSE MIB на 0,25% - до 19 681 пункта. Об этом сообщается в пятницу на сайте торговой площадки.

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Весь день торгов был отмечен негативной тенденцией. Наибольшие потери понес военно-промышленный концерн Leonardo, чьи котировки упали на 8%.

Предыдущие дни Миланская биржа не реагировала на американские события. В пятницу в северной области Ломбардия, а также в еще ряде итальянских регионов вступил в силу новый локдаун, который грозит новым обвалом итальянской экономики после небольшого роста, наметившегося в летние месяцы после первой волны пандемии коронавируса.

Теги
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