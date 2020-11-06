ВТО перенесла запланированное на 9 ноября заседание Генсовета по назначению гендиректора

ТАСС, 6 ноября. Всемирная торговая организация (ВТО) в пятницу перенесла запланированное на 9 ноября заседание Генерального совета, на котором должно было состояться назначение нового генерального директора организации.

"Запланированное на 9 ноября заседание Генерального совета о назначении следующего генерального директора ВТО переносится", - говорится в пресс-релизе организации.

Отмечается, что заседание откладывается до дальнейшего уведомления. Председатель Генерального совета Дэвид Уолкер подчеркнул, что в течение этого времени продолжит проводить консультации с делегациями.

Группа постпредов при ВТО, как сообщило 28 октября агентство Рейтер, рекомендовала выдвинуть кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала на пост генерального директора организации. Оконджо-Ивеала изначально соревновалась с семью другими кандидатами, в начале октября список претендентов был сокращен до двух, ее соперницей оставалась Ю Мён Хи (Республика Корея).

14 мая прежний глава ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году. В интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил оставить должность из-за простоя в работе, вызванного распространением коронавируса.