Россия и Турция подписали новое соглашение о международных автоперевозках

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новое межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках подписано между Россией и Турцией, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Документ обновляет и актуализирует договорно-правовую базу между странами в области автомобильных перевозок, заменив соглашение, подписанное между СССР и Турцией в 1988 г.", - уточнили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что новый документ в полной мере соответствует принципам международного партнерства и будет способствовать увеличению пассажирских и грузовых автоперевозок и, в конечном итоге, дальнейшему развитию товарооборота.

"Новое соглашение выведет взаимоотношения между Россией и Турцией в области международного автомобильного сообщения на качественно новый уровень и создаст наиболее благоприятные условия осуществления международных автоперевозок для перевозчиков обеих стран", - подчеркнули в министерстве.