Демократы призывают администрацию США вернуться к переговорам по стимулированию экономики

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Демократическая партия США призывает администрацию президента-республиканца Дональда Трампа вернуться к переговорам по пакету мер, стимулирующих экономику, которая пострадала от последствий пандемии. Об этом заявила в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), выступая на пресс-конференции.

"Пока мы готовимся к новой администрации [кандидата на пост президента от демократов Джозефа] Байдена, мы также должны быстро принять новый законопроект о стимулировании экономики. Мы хотим, чтобы республиканцы, Белый дом вернулись за стол переговоров", - отметила лидер демократов в нижней палате американского законодательного органа. Она указала на "необходимость действовать" и принять законопроект со стимулирующими экономику мерами.

При этом спикер отклонила призыв некоторых республиканцев принять меньший по масштабам законопроект, на котором она же настаивала на протяжении нескольких месяцев. "Нет. Меня это совершенно не привлекает. Они не согласились уничтожить вирус. <...> Это не то, что мы должны рассматривать", - считает Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она может стать американским президентом в случае возникновения серьезных проблем с подведением итогов выборов.

Спикер также подчеркнула, что целью демократов на выборах было сохранение большинства в Палате представителей. "Мы удержали Палату представителей. Это было нашей целью. Если мы получим большее число голосов, то это будет замечательно", - добавила она. Согласно прогнозам большинства американских СМИ, Сенат должен остаться под контролем республиканцев. В связи с этим демократы опасаются, что верхняя палата может создавать серьезные препятствия в законотворческом процессе.

Проводившиеся несколько месяцев переговоры о новом пакете чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США.