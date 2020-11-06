МЭР прогнозирует рост цен в ноябре на 0,4%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует рост цен в ноябре на 0,4% в месячном выражении, в годовом выражении - на 4,1-4,2% при стабилизации курсовой динамики, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции за октябрь 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, при стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен составит 0,4%, что соответствует годовому темпу 4,1-4,2%", - отмечается в обзоре.

В октябре годовая инфляция составила 4% в годовом выражении (3,7% в сентябре), превысив ожидания Минэкономразвития России. По отношению к предыдущему месяцу инфляция ускорилась после прохождения периода сезонного снижения цен в августе - сентябре с исключением сезонного фактора в октябре рост цен увеличился до 0,5% в месячном выражении.

В продовольственном сегменте вклад в инфляцию в октябре внесли рост мировых цен на ряд продовольственных товаров и ослабление рубля, указывают в министерстве.

По данным FAO, в октябре продолжилось удорожание ключевых сельскохозяйственных товаров в долларовом выражении. Так, долларовый индекс цен на зерновые увеличился на 7,2% в месячном выражении, на масла - на 1,8%, на сахар - на 7,6%.

"С учетом произошедшего ослабления рубля (на 10,5% к бивалютной корзине за последние три месяца) и экспортного паритета, рост цен на продовольственные товары на внутреннем рынке ускорился до 0,6% в месячном выражении после минус 0,4% в сентябре (с исключением сезонного фактора минус 0,6% по сравнению с 0,3% месяцем ранее). Вместе с тем сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказала динамика цен на плодоовощную продукцию, которая в октябре продемонстрировала нехарактерное для данного месяца удешевление на -0,4% в месячном выражении", - отмечается в обзоре.

В непродовольственном сегменте в условиях ослабления рубля рост цен в октябре также ускорился - до 0,7% месяц к месяцу с 0,6% месяц к месяцу в сентябре, сохранился повышенный рост цен на товары со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые товары, компьютеры).